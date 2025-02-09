Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının 33. dakikasında Adana ekibi penaltı kararına tepki göstererek sahadan çekilmesinin ardından "Adana Demirspor ne ceza alacak?, sahadan çekilme cezası nedir?, Sahadan çekilmenin cezası ne?, Maçtan çekilme nedir? Takım sahadan çekilirse cezası ne olur?" sorularının yanıtı aranmaya başladı. İşte maçtan çekilmenin cezası...
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.
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