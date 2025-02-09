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  4. Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Galatasaray - Adana Demirspor maçının 33. dakikasında Adana ekibi penaltı kararına tepki göstererek sahadan çekilmesinin ardından "Adana Demirspor ne ceza alacak?, sahadan çekilme cezası nedir?, Sahadan çekilmenin cezası ne?, Maçtan çekilme nedir? Takım sahadan çekilirse cezası ne olur?" sorularının yanıtı aranmaya başladı. İşte maçtan çekilmenin cezası...

Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak? - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak? - Sayfa 2

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı.

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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak? - Sayfa 3

Alvaro Morata penaltı golüyle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

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Galatasaray maçında sahadan çekilen Adana Demirspor ne ceza alacak? - Sayfa 4

Tayfun Aydoğan ve Semih Güler, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştuktan sonra 30. dakikada takımı sahadan çekti.

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