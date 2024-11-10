Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Samsun muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’de geçtiğimiz günlerde Avrupa’da mücadele eden takımlarımız, lig maçlarını bugün, aynı gün oynayacak. UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında İngiliz devi Tottenham’ı 3-2 mağlup eden Galatasaray, bugün ligin zorlu ekiplerinden Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maç için merak edilenler ve muhtemel 11’ler.
Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli ara öncesi son maçlarına çıkan takımlar, 3 puan için mücadele edecek. Galatasaray ve Samsunspor ise liderlik için tüm kozlarını oynamaya devam edecek. Cimbom halihazırda ilk sırada yer alırken, Samsunspor’a puan kaybetmemek için sahada tüm kozlarını ortaya koyacak.
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında en yakın takipçisi Samsunspor ile karşılaşacak. Avrupa Ligi'nde Tottenham zaferiyle morallenen Cimbom, namağlup serisini sürdürmeyi ve milli araya moralli girmenin hesaplarını yapıyor.
Geride kalan maçlarda yenilgi yüzü görmeyen sarı-kırmızılı ekip, 9 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, topladığı 28 puanla haftaya lider olarak başladı. Karadeniz ekibi ise oynadığı 11 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi elde etti. Kırmızı-beyazlılar, puan tablosunda 25 puanla Galatasaray’ın hemen arkasında ikinci sırada yer alıyor.
Samsunspor performansıyla adeta milyon dolarlık kulüplere taş çıkarıyor. Bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanan Karadeniz temsilcisi, Galatasaray'ı yenerek aradaki puan farkını kapatmak istiyor. Samsun ekibinde sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel, Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.