Galatasaray-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray-Samsun muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Milli ara öncesi son maçlarına çıkan takımlar, 3 puan için mücadele edecek. Galatasaray ve Samsunspor ise liderlik için tüm kozlarını oynamaya devam edecek. Cimbom halihazırda ilk sırada yer alırken, Samsunspor’a puan kaybetmemek için sahada tüm kozlarını ortaya koyacak.