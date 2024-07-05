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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Fiyatı belli oldu

Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunda kullanacağı formaları tanıttı. Formaların fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Fiyatı belli oldu - Sayfa 1

Galatasaray yeni sponsorunun ürettiği yeni sezon formalarını Galatasaray Adası'nda tanıttı. Tanıtıma futbolcular da katıldı. Galatasaray'da Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Fiyatı belli oldu - Sayfa 2

Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, sarı-kırmızılı futbolcular Michy Batshuayi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve çok sayıda davetli katıldı.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Fiyatı belli oldu - Sayfa 3

Lansmanda konuşan Özbek, yeni sezondan itibaren tüm branşlarda tasarımdan üretime kadar Galatasaray formalarını Puma'nın yapacağını söyledi.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Fiyatı belli oldu - Sayfa 4

Yeni sezonda 3 farklı kategoride forma üretileceğini belirten Özbek, "Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 lira" diye konuştu.

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