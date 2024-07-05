Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: Fiyatı belli oldu
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, 2024-2025 sezonunda kullanacağı formaları tanıttı. Formaların fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...
Galatasaray yeni sponsorunun ürettiği yeni sezon formalarını Galatasaray Adası'nda tanıttı. Tanıtıma futbolcular da katıldı. Galatasaray'da Puma tarafından hazırlanan yeni sezon formalarının lansmanı yapıldı.
Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen organizasyona kulüp başkanı Dursun Özbek, yöneticiler, sarı-kırmızılı futbolcular Michy Batshuayi, Dries Mertens, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Leo Dubois ve çok sayıda davetli katıldı.
Lansmanda konuşan Özbek, yeni sezondan itibaren tüm branşlarda tasarımdan üretime kadar Galatasaray formalarını Puma'nın yapacağını söyledi.
Yeni sezonda 3 farklı kategoride forma üretileceğini belirten Özbek, "Profesyonel maç forması, maç forması ve taraftar forması. Taraftar forması bizim yeni formamız. Bu formanın fiyatı 1499 lira" diye konuştu.