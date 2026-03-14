Galatasaray–Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte dev maçın detayları
Trendyol Süper Lig’de haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri sahne alıyor. Galatasaray ile Başakşehir bu akşam kozlarını paylaşacak. Futbolseverlerin merak ettiği karşılaşmanın saati, yayın kanalı, muhtemel 11'ler ve hakemi dahil tüm ayrıntılar netleşti. İşte detaylar...
DEV KARŞILAŞMA İSTANBUL’DA OYNANACAK
Türk futbolunda haftanın dikkat çeken mücadelelerinden biri Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanacak. İstanbul temsilcilerinin karşı karşıya geleceği mücadele, iki takım açısından da puan tablosunda kritik önem taşıyor. Sarı-kırmızılı ekip taraftarı önünde galibiyet ararken Başakşehir ise deplasmanda sürpriz yapmanın peşinde olacak.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA OYNANACAK?
Galatasaray-Başakşehir karşılaşması bu akşam saat 20.00'de oynanacak.
GALATASARAY-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray – Başakşehir maçı ATV ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.