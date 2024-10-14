Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek? İşte konuşulan 3 isim!
Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera, Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar sezon sonunda yapılacak kaleci transferleri için alternatif isimler konuşuluyor.
Galatasaray'ın 13 yıllık filebekçisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarda son sezonunu oynuyor.
Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil." diye konuşmuştu.
Akşam'ın haberine göre, Galatasaray'ın Uruguaylı kalecinin ayrılığının ardından listesinde yer alan isimler belli oldu.
Sarı-kırmızılıların listesinin en başında Napoli forması giyen Alex Meret'in bulunduğu kaydedildi.