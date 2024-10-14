Galatasaray'da Muslera'nın yerine kim gelecek? İşte konuşulan 3 isim!

Geçtiğimiz günlerde Teknik Direktör Okan Buruk, "Geçen sene de bu sene de ülkesine dönmek, bırakmak istiyordu. Ailesi orada. Çocukları, eşi orada. Ülkesine dönme düşüncesi var. Muslera gidince kaleci bulmak kolay değil." diye konuşmuştu.