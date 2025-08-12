Galatasaray’dan ayrılan Alvaro Morata sessizliğini zehir zemberek sözlerle bozdu: Rakamlar yanlış...
Galatasaray’a büyük umutlarla gelen ancak kulüp içerisinde yaşanan problemler nedeniyle de eleştirilen Alvaro Morata, sessizliğini bozdu. Sarı-kırmızılı ekiple yolları ayrılan yıldız golcü, Galatasaray yönetimini sosyal medyadan eleştirdi.
Galatasaray’ın geçtiğimiz yıl dikkat çeken transferlerinden Alvaro Morata, sezonun ikinci yarısında sarı-kırmızılı ekibe katılmıştı.
Büyük umutlarla gelen İspanyol golcü zaman zaman performansıyla eleştirilirken, takım içinde huzursuzluk yaşadığı yönünde iddialar da öne sürüldü.
Geçen sezon ara transferinde Milan’dan kiralık olarak kadroya katılan Morata, yarım sezonun ardından Galatasaray’dan ayrıldı.