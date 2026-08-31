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  4. Göztepe maçında beğenileri toplamıştı: Galatasaray, genç futbolcuya kancayı taktı

Göztepe maçında beğenileri toplamıştı: Galatasaray, genç futbolcuya kancayı taktı

Transferde vites yükselten Galatasaray, bir süredir birçok takımın da radarında olan genç oyuncuya kancayı taktı. Taraflar, ilk teması kurdu.

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Göztepe maçında beğenileri toplamıştı: Galatasaray, genç futbolcuya kancayı taktı - Sayfa 1

Transfer döneminde sona doğru gelirken Galatasaray, sessizliğini bozdu. 

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Göztepe maçında beğenileri toplamıştı: Galatasaray, genç futbolcuya kancayı taktı - Sayfa 2

Son olarak Rafael Leo transferini bitiren Sarı-kırmızılılar, diğer yandan Deniz Gül için de sona yaklaştı. Ancak son gelişmeler, İstanbul ekibinin bir oyuncuyu daha radarına aldığını gösteriyor.

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Göztepe maçında beğenileri toplamıştı: Galatasaray, genç futbolcuya kancayı taktı - Sayfa 3

Transfer çalışmalarını sürdüren, şu ana kadar taraftarı memnun eden oyuncularla anlaşan Galatasaray, yerli rotasyonu için de harekete geçti.

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Göztepe maçında beğenileri toplamıştı: Galatasaray, genç futbolcuya kancayı taktı - Sayfa 4

Sarı-kırmızılılar, Göztepe forması giyen Arda Okan Kurtulan'ı listesine alırken İzmir ekibiyle ilk temas sağlandı. Adana Demirspor’da yıldızı parlayan genç futbolcu, birçok takımın radarına girmeyi başardı.

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