Göztepe maçında beğenileri toplamıştı: Galatasaray, genç futbolcuya kancayı taktı
Transferde vites yükselten Galatasaray, bir süredir birçok takımın da radarında olan genç oyuncuya kancayı taktı. Taraflar, ilk teması kurdu.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Son olarak Rafael Leo transferini bitiren Sarı-kırmızılılar, diğer yandan Deniz Gül için de sona yaklaştı. Ancak son gelişmeler, İstanbul ekibinin bir oyuncuyu daha radarına aldığını gösteriyor.
2 | 9
Transfer çalışmalarını sürdüren, şu ana kadar taraftarı memnun eden oyuncularla anlaşan Galatasaray, yerli rotasyonu için de harekete geçti.
3 | 9