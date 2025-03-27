Hakem belli oldu! Beşiktaş - Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray, derbide Beşiktaş’a konuk olacak. Hakem konusunda bir hayli tartışılan derbi için artık tüm hazırlıklar tamam. Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, derbi hangi kanalda ve saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray derbisinin hakemi kim, yerli mi yabancı mı?
Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk hedefinde ilerleyen Galatasaray, aralarında 9 puan fark bulunan Beşiktaş takımına konuk olacak. Milli aranın tamamlanmasının ardından lig kaldığı yerden devam ederken, sarı-kırmızılının hedefi 3 puan. Beşiktaş ise Avrupa iddiası için kaybettiği puanları telafi edeceği bir maça çıkacak.
Peki Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, derbinin hakemi kim oldu? Beşiktaş Galatasaray maçı canlı nasıl izlenir ve hangi kanalda?
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş, Dolmabahçe’de ezeli rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Ligde yenilmezlik serisini sürdürmek isteyen Galatasaray, zorlu deplasmanda galibiyet arayacak. Süper Lig tarihinde 134. kez karşılaşacak olan iki ekip, prestij ve puan mücadelesi ortaya koyacak.