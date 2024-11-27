HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? Beşiktaş’ta deprem, işte son durum
Beşiktaş’ta bugün görevden alınma ve istifalar peş peşe geldi. Son dönemde kötü gidişat nedeniyle siyah-beyazlılarda ayrılıklar duyurulurken, yönetimde neredeyse kimse kalmadı. Peki Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa mı etti? İşte Beşiktaş son dakika gelişmeleri…
Beşiktaş Jimnastik Kulübü, son birkaç aydır kötü gidişat nedeniyle karıştı. Yönetimde peş peşe istifa ve ayrılıklar bildirilirken, Samet Aybaba ile yolların ayrılması gündemin ana başlıklarında yerini aldı. Peki Hasan Arat istifa mı etti? Beşiktaş’ta neler oluyor, işte son durum…
HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ?
İlk ayrılık duyurusu Samet Aybaba’dan geldi. Yıllardır Beşiktaş kulübüne hizmet eden Aybaba’nın görevden alındığı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.