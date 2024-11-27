HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? Beşiktaş’ta deprem, işte son durum

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, son birkaç aydır kötü gidişat nedeniyle karıştı. Yönetimde peş peşe istifa ve ayrılıklar bildirilirken, Samet Aybaba ile yolların ayrılması gündemin ana başlıklarında yerini aldı. Peki Hasan Arat istifa mı etti? Beşiktaş’ta neler oluyor, işte son durum…