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HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? Beşiktaş’ta deprem, işte son durum

Beşiktaş’ta bugün görevden alınma ve istifalar peş peşe geldi. Son dönemde kötü gidişat nedeniyle siyah-beyazlılarda ayrılıklar duyurulurken, yönetimde neredeyse kimse kalmadı. Peki Beşiktaş Başkanı Hasan Arat istifa mı etti? İşte Beşiktaş son dakika gelişmeleri…

HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? Beşiktaş’ta deprem, işte son durum - Sayfa 1

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, son birkaç aydır kötü gidişat nedeniyle karıştı. Yönetimde peş peşe istifa ve ayrılıklar bildirilirken, Samet Aybaba ile yolların ayrılması gündemin ana başlıklarında yerini aldı. Peki Hasan Arat istifa mı etti? Beşiktaş’ta neler oluyor, işte son durum…

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HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? Beşiktaş’ta deprem, işte son durum - Sayfa 2

HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ?


İlk ayrılık duyurusu Samet Aybaba’dan geldi. Yıllardır Beşiktaş kulübüne hizmet eden Aybaba’nın görevden alındığı bildirildi.

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HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? Beşiktaş’ta deprem, işte son durum - Sayfa 3

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanımız Bradley Howard Friedel ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetleri nedeniyle Samet Aybaba ve Bradley Howard Friedel’a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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HASAN ARAT İSTİFA MI ETTİ? Beşiktaş’ta deprem, işte son durum - Sayfa 4

Bir diğer ayrılık ise Bradley Howard Friedel’den geldi. Resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı:

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