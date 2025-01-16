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Hatayspor-Galatasaray maçı: Yayın tarihi, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler

Trendyol Süper Lig’de düşme hattında olan Hatayspor, şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray’ı ağırlayacak. İşte Hatayspor-Galatasaray maçı kanal bilgisi, muhtemel 11’ler ve merak edilen her şey.

Hatayspor-Galatasaray maçı: Yayın tarihi, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, ligde iki yıldır sıkıntılar çeken Hatayspor’a konuk olacak. Avrupa ve Süper Lig’de ortaya koyduğu performans ile şampiyon olma yolunda adım adım ilerleyen sarı-kırmızılılar, depremden bu yana zor zamanlardan geçen Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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Hatayspor-Galatasaray maçı: Yayın tarihi, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler - Sayfa 2

Bir takım ligde kalmak için mücadele ederken, diğer ise şampiyonluk yolunda üç puan daha almak için sahaya çıkacak. 

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Hatayspor-Galatasaray maçı: Yayın tarihi, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler - Sayfa 3

Peki Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Hatayspor-Galatasaray muhtemel 11’leri neler, kimler bu hafta eksik? İşte merak edilen her şey!

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Hatayspor-Galatasaray maçı: Yayın tarihi, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler - Sayfa 4

HATAYSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Hatayspor-Galatasaray maçı 17 Ocak Cuma günü oynanacak.

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