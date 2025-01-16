Hatayspor-Galatasaray maçı: Yayın tarihi, kanal bilgisi ve muhtemel 11’ler
Trendyol Süper Lig’de düşme hattında olan Hatayspor, şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray’ı ağırlayacak. İşte Hatayspor-Galatasaray maçı kanal bilgisi, muhtemel 11’ler ve merak edilen her şey.
Trendyol Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, ligde iki yıldır sıkıntılar çeken Hatayspor’a konuk olacak. Avrupa ve Süper Lig’de ortaya koyduğu performans ile şampiyon olma yolunda adım adım ilerleyen sarı-kırmızılılar, depremden bu yana zor zamanlardan geçen Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Bir takım ligde kalmak için mücadele ederken, diğer ise şampiyonluk yolunda üç puan daha almak için sahaya çıkacak.
Peki Hatayspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Hatayspor-Galatasaray muhtemel 11’leri neler, kimler bu hafta eksik? İşte merak edilen her şey!