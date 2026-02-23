Heyecan dorukta! Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

JUVENTUS – GALATASARAY RÖVANŞI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda nefesler tutulacak bir karşılaşma yaşanıyor. Juventus, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. TSİ 23.00’te başlayacak mücadele, ilk maçın skoruyla birlikte futbolseverler için büyük bir merak ve heyecan unsuru oluşturuyor. Tribünlerdeki coşku kadar ekran başındaki izleyiciler de bu önemli düelloyu kaçırmak istemiyor.