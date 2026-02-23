Heyecan dorukta! Galatasaray-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, Juventus ile Galatasaray, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü kozlarını paylaşacak. Maç, TSİ 23.00’te Allianz Stadium’da oynanacak ve ilk maçta alınan skor, rövanş öncesi heyecanı doruğa çıkarıyor. Futbolseverler şimdiden tribünleri ve ekran başındaki mücadeleyi merakla bekliyor.
JUVENTUS – GALATASARAY RÖVANŞI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda nefesler tutulacak bir karşılaşma yaşanıyor. Juventus, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü kendi sahasında Galatasaray’ı ağırlayacak. TSİ 23.00’te başlayacak mücadele, ilk maçın skoruyla birlikte futbolseverler için büyük bir merak ve heyecan unsuru oluşturuyor. Tribünlerdeki coşku kadar ekran başındaki izleyiciler de bu önemli düelloyu kaçırmak istemiyor.
JUVENTUS EVİNDE BASKIYI KURACAK
Ev sahibi Juventus, Allianz Stadium’da taraftar desteğiyle sahaya çıkacak. Teknik direktör Spalletti, savunmayı sağlam tutup hızlı kanat varyasyonlarıyla gol arayacak. İlk maçta bazı eksiklerle mücadele eden Juventus, kadrosunu toparlayarak tur avantajını korumaya çalışacak.
GALATASARAY DEPLASMANDA SÜRPRİZ PEŞİNDE
Deplasmanda mücadele edecek Galatasaray, agresif bir oyun planı ve presli futbol anlayışıyla rakip kalede tehlikeler yaratmayı hedefliyor. Teknik direktör Okan Buruk, hızlı hücum ve ani ataklarla Juventus’un savunmasını zorlamayı planlıyor. Sarı-kırmızılılar, sürpriz sonuçlarla tur kapısını aralamayı amaçlıyor ve taraftarların desteğiyle bu zorlu mücadeleden avantaj çıkarmak istiyor.
JUVENTUS’UN MUHTEMEL KADROSU
Juventus sahaya sahayı domine edecek bir kadroyla çıkmayı planlıyor. Kalede Michele Di Gregorio olacak, defansta Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly ve Filip Kostic görev alacak. Orta sahada Manuel Locatelli, Khéphren Thuram ve Teun Koopmeiners oyunu yönlendirecek, hücum hattında ise Francisco Conceiçao, Jonathan David ve Kenan Yıldız gol arayışına çıkacak. Teknik direktör, sakatlık ve son dakika gelişmelerine göre küçük değişiklikler yapabilir.