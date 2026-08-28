İmzaların atılmasına ramak kalmıştı, transferi iptal edildi. İtalyan devi bakın neden vazgeçmiş
Fenerbahçe’nin geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı, bu yıl ise transfer sürecinde sona geldiği Oosterwolde için beklenmedik durum meydana geldi. Oyuncunun transferinde geri adım atılırken, olayın nedeni ise ortaya çıktı.
Transfer süreci hemen hemen tüm takımlar için oldukça yoğun geçiyor. Takımlar, yeni oyuncuları kadrosuna dahil ederken, bazı isimlerle de yollarını ayırıyor. Fenerbahçe, Aziz Yıldırım ve İsmail Kartal ile yeni bir sayfa açtı.
Yeni yönetim doğrudan transfer mesaisine başlarken, Hollandalı Jayden Oosterwolde’nin de Roma’ya transfer olacağı iddia edilmişti.
İtalyan devinin Oosterwolde'yi transfer edeceği haberleri taraftarı da heyecanlandırırken, bu süreçte beklenmedik bir gelişme yaşandı.