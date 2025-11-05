İngiliz ve Alman devi karşı karşıya: Manchester City Borussia Dortmund maçı canlı izle!
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı başladı. Galatasaray, Inter, Villeral ve birçok takım bu hafta kozlarını paylaşmak için sahada. Dikkat çeken maçlardan biri de City ve Dortmund maçı. Peki Manchester City - Borussia Dortmund maçı saat kaçta, hangi kanalda? Manchester City Dortmund canlı izleme…
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, bu gece 23:00’de Ajax ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan diğer grup maçları da farklı saatlerde oynanacak. Bu maçlar arasında gözler aynı zamanda City ve Dortmund maçında.
Manchester City ile Borussia Dortmund, 2025 UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İki dev takımın kapışması ne zaman saat kaçta oynanacak, taraftarlar tarafından merak ediliyor.
MANCHESTER CITY - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?
Manchester City ile Borussia Dortmund arasında oynanacak kritik maç, 5 Kasım akşamı saat 23.00'te City of Manchester Stadium'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Bu müsabaka aynı zamanda Galatasaray maçı ile de aynı saate geliyor. Peki City ile Dortmund maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı nasıl izlenir?
Heyecanı doruklara çıkarması beklenen Manchester City - Borussia Dortmund maçı TRT Tabii platformundan naklen yayınlanacak. TRT Tabii aboneliği olan herkes bu karşılaşmayı izleyebilecek.