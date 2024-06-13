İşte Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun ilk raporu...
İsmail Kartal'la yolları ayırmasının ardından dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yla anlaşan Fenerbahçe'de gözler yeni sezona çevrildi. Mourinho'nun Fenerbahçe için için ilk raporu ortaya çıktı.
Fenerbahçe’de Ali Koç’un tekrar başkan seçilmesinin ardından şimdi gözler yeni sezona çevrildi. Sarı-lacivertlilerde transferler merak edilirken Teknik Direktör Jose Mourinho, imzayı atmasının ardından tüm takımı masaya yatırdı.
İLK RAPORU ORTAYA ÇIKTI
Mourinho'nun ilk raporunda takımın yavaş olduğu ve daha hızlı oynaması gerektiğinme yer verdiği ortaya çıktı.
Sarı-lacivertli takımda yeni sezon öncesi ilk hedef bu olacak. İsmail Kartal döneminde de önde baskıyla topu kazanmaya çalışan Fenerbahçeli oyuncular Mourinho döneminde bunu daha da artıracak.
OYUNCULARINA HANGİ MESAJI VERDİ?
Mourinhı'nun oyuncularla yaptığı ilk görüşmede, “Eğer kazanmak, güçlü bir takım olmak istiyorsak daha tempolu oynamalıyız” dediği öğrenildi.