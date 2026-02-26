  1. Ekonomim
Juventus-Galatasaray maçı İtalyan basınında: 'Osimhen hayalleri söndürdü'

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off etabı rövanşında Juventus'un Galatasaray'ı 3-2 yenmesine rağmen tur atlayamadığı müsabaka, İtalyan basınında geniş yer buldu.

La Gazzetta dello Sport

İtalya'nın önde gelen spor gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, maç haberinde "Osimhen, düşleri söndürdü" başlığını kullandı.

Gazetenin haberinde, siyah-beyazlı takımın dün akşamki maçta tarihi bir geri dönüş yapmaya çok yaklaştığı ancak Zhegrova'nın uzatma devrelerinin başında kaçırdığı gol fırsatının ardından Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in Juventus'un "düşlerini söndürdüğü" ifade edildi.

Gazetenin oyuncuları değerlendirdiği bölümde de sarı-kırmızılılarda Osimhen 7 ile en yüksek puanı alırken, Nijeryalı golcünün maç içindeki gergin tavırlarının dikkati çektiği ve eski Napoli oyuncusunun "tarihin gidişatını değiştirdiği" kaydedildi. Juventus'ta ise milli futbolcu Kenan Yıldız 7,5 ile en yüksek puana layık görüldü.

Corriere dello Sport

Corriere dello Sport gazetesi de "Juventus elendi" başlığıyla verdiği maç haberinde, "Galatasaray, stadı uzatma devrelerinde adeta dondurdu. Victor Osimhen golü attı ama sevinmedi." ifadelerini kullandı.

Gazetenin maç haberinde, Juventus’un yürekten oynadığı ama buna Osimhen’in karşı koyduğu belirtildi.

Corriere dello Sport’un maç değerlendirmesinde ise Galatasaray’da Barış Alper'e 7 ile en yüksek puan verilirken, Juventus’ta Manuel Locatelli’ye 8, Kenan Yıldız’a da 7 puan layık görüldü.

