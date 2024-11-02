Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu?

Diğer yanda ise küme düşme hattında olan Kayserspor, evinde 3 puan almak istiyor. Zor günler geçiren her iki takımın maçı dakikalar sonra başlayacak. Peki Kayserispor-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserspor-Adana Demirspor ilk 11’leri kim? İşte merak ettiğiniz her şey…