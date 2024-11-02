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  4. Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu?

Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu?

Trendyol Süper Lig’de 3 puan arayışı süren Adana Demirspor, ligde kötü gidişata sahip Kayserispor’a konuk oluyor. 3 puan için kozlarını paylaşacak iki ekip de maçtan gülerek ayrılmak istiyor. Karşılaşma saatler sonra başlayacak ve nefesler tutuldu. Peki Kayserispor-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu?

Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu? - Sayfa 1

Trendyol Süper Lig’de küme düşme hattında olan Kayserispor ve Adana Demirspor, dakikalar sonra karşı karşıya gelecek. 

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Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu? - Sayfa 2

Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor’u ağırlayan ve 2-1 öne geçtiği maçı 4-2 kaybeden Adana Demirspor, bir kez daha ilk 3 puan için sahaya çıkacak.

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Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu? - Sayfa 3

Diğer yanda ise küme düşme hattında olan Kayserspor, evinde 3 puan almak istiyor. Zor günler geçiren her iki takımın maçı dakikalar sonra başlayacak. Peki Kayserispor-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserspor-Adana Demirspor ilk 11’leri kim? İşte merak ettiğiniz her şey…

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Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu? - Sayfa 4

11. hafta mücadelesinde Kayserispor ve Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Mücadelede Muhammet Ali Metoğlu düdük çalarken yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birinci ve Murat Şener yapacak.

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