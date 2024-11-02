Kayserispor-Adana Demirspor saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig’de 3 puan arayışı süren Adana Demirspor, ligde kötü gidişata sahip Kayserispor’a konuk oluyor. 3 puan için kozlarını paylaşacak iki ekip de maçtan gülerek ayrılmak istiyor. Karşılaşma saatler sonra başlayacak ve nefesler tutuldu. Peki Kayserispor-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11’ler belli oldu mu?
Trendyol Süper Lig’de küme düşme hattında olan Kayserispor ve Adana Demirspor, dakikalar sonra karşı karşıya gelecek.
Geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor’u ağırlayan ve 2-1 öne geçtiği maçı 4-2 kaybeden Adana Demirspor, bir kez daha ilk 3 puan için sahaya çıkacak.
Diğer yanda ise küme düşme hattında olan Kayserspor, evinde 3 puan almak istiyor. Zor günler geçiren her iki takımın maçı dakikalar sonra başlayacak. Peki Kayserispor-Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Kayserspor-Adana Demirspor ilk 11’leri kim? İşte merak ettiğiniz her şey…