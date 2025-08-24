Kayserispor kadrosuna alınmamıştı! Galatasaray’dan Barış Alper Yılmaz için 6 şart. Taviz yok...
Galatasaray’ın gözde oyuncularından Barış Alper Yılmaz, son günlerde transfer tartışmalarıyla gündemin ana başlıkları arasına adını yazdırdı. Suudi Arabistan ekibinin teklifi sonrası Galatasaray camiası harekete geçerken, Barış Alper için mutlak 6 şart açıklandı.
Galatasaray’da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Osimhen hayalini gerçekleştiren sarı-kırmızılı camia, gerek altyapıdan gerek geçen yılki kadrodan birçok isimle yollarını da ayırdı.
Özellikle Sane, Icardi ve Osimhen üçlüsü ile ileri hatta çok güçlenen Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Transfer döneminde artık sona doğru yaklaşırken Fenerbahçe ve Galatasaray son hamlelerini yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Edson Alvarez’i kadrosuna katarken, Galatasaray’da ise kaleci mesaisi sürüyor. Ancak mevcut kadrodan bir isimle yolların ayrılacağı öne sürüldü.
Galatasaray’ın demirbaş isimlerinden biri olan Barış Alper Yılmaz, gelen teklif sonrası gündemin ana başlıkları arasında yerini aldı. Galatasaray, Suudi Arabistan ekibi NEOM’dan gelen teklif sonrası milli futbolcuyu Kayserispor kadrosuna almadı. Bu gelişmeler ışığında sarı-kırmızılı ekibin Alper Yılmaz’ın transfer olabilmesi için 6 şart koyduğu öne sürüldü.