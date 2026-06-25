Köken aynı bayraklar ayrı! Kardeş futbolcuların seçtiği milli takımlar şaşırtıyor.
2026 Dünya Kupası organizasyonu kapsamında futbolcuların tercih ettiği milli takımlar da merak konusu oldu. Aynı kardeşlerin farklı milli takımları seçmesi ise dikkatleri çekti.
Futbol dünyası, aynı aileden çıkıp farklı ülkelerin başarısı için ter döken kardeş futbolcuların hikayeleriyle şaşırtmaya devam ediyor.
2026 Dünya Kupası heyecanı tüm dünyayı sararken, yeşil sahalarda yaşanan bu milli tercih farklılıkları turnuvanın en çok konuşulan detayları arasında yer alıyor.
Aynı kökenden gelmelerine rağmen farklı bayraklar altında, birbirlerine rakip olma pahasına mücadele eden kardeşlerin bu kararları, spor kamuoyunda hem büyük bir merak hem de hayranlık uyandırıyor.