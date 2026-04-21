Konyaspor - Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı: Dev randevuda nefesler tutuldu!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor, sahasında dev rakibi Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final aşamasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir eşleşme yaşanıyor. Anadolu’nun güçlü temsilcisi Konyaspor, sahasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik müsabaka, her iki takım için de sezonun en önemli virajlarından biri olarak görülüyor. Kazanan tarafın doğrudan yarı finale yükseleceği bu randevu, kupanın en zorlu eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor.
KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Mücadelenin yayın bilgileri ve başlama saati taraftarlar tarafından en çok aratılan konuların başında geliyor. Konyaspor - Fenerbahçe çeyrek final maçı 21 Nisan 2026 Salı günü, saat 20.30’da MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Futbol tutkunları bu heyecan dolu karşılaşmayı ATV ekranlarından şifresiz ve canlı olarak takip edebilecek. Maçın hakemliğini ise Ozan Ergün üstlenecek.
FENERBAHÇE KUPADA HATA YAPMAK İSTEMİYOR
Fenerbahçe cephesinde hedef, bu zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürme yolunda dev bir adım atmak. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, hem ligde hem de kupada iddialı konumunu sürdürmek istiyor. Kadro derinliğini kullanarak sahaya ideal bir on birle çıkmayı planlayan Fenerbahçe, erken bulacağı bir golle oyunun kontrolünü eline almayı amaçlıyor.
EV SAHİBİ KONYASPOR TARAFTARIYLA ZAFERE KİLİTLENDİ
Ev sahibi Konyaspor ise kendi saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmanın hesaplarını yapıyor. Yeşil-beyazlı ekip, taraftarının yaratacağı yoğun atmosferle birlikte güçlü rakibini kupa dışına iterek sezonun en büyük sürprizlerinden birine imza atmak istiyor. Savunma disiplininden ödün vermeden hızlı hücumlarla gol arayacak olan Konya temsilcisi, yarı final biletini cebine koymak için sahada tüm gücünü ortaya koyacak.