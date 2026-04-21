Konyaspor - Fenerbahçe ZTK çeyrek final maçı: Dev randevuda nefesler tutuldu!

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA ÇEYREK FİNAL HEYECANI BAŞLIYOR

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) çeyrek final aşamasında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir eşleşme yaşanıyor. Anadolu’nun güçlü temsilcisi Konyaspor, sahasında şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik müsabaka, her iki takım için de sezonun en önemli virajlarından biri olarak görülüyor. Kazanan tarafın doğrudan yarı finale yükseleceği bu randevu, kupanın en zorlu eşleşmelerinden biri olarak dikkat çekiyor.