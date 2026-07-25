Konyaspor-Hull City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Konyaspor ve Hull City 25 Temmuz Cumartesi günü hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Peki her iki farklı ligde yer alan bu takımların maçı şifresiz mi? Konyaspor-Hull City maçı saat kaçta ve nereden izlenir?
Konyaspor ve Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği hazırlık mücadelesi, Slovenya'daki Kidricevo Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma, TV8,5 kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Yeni sezon öncesi takımlarının son durumunu görmek isteyen taraftarlar için bu maç büyük önem taşıyor. Konyaspor, güçlü rakibi karşısında oyun planını test etme fırsatı bulacak.
Hull City ise Türkiye'deki hazırlık kampı kapsamında önemli bir sınav verecek. Peki, bu maç futbolseverler için ne anlam ifade ediyor?
MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Konyaspor - Hull City hazırlık karşılaşması, 25 Temmuz 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati 18.30 olarak belirlendi. Maçı TV8,5 ekranlarından canlı olarak takip edebilirsiniz. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maçları, Türkiye'de her zaman ilgiyle izleniyor.