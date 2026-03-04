Kupada kritik viraj: Fenerbahçe bu akşam Gaziantep deplasmanında!
Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının kaderini etkileyebilecek Gaziantep FK–Fenerbahçe karşılaşması bu akşam oynanacak. Sarı-lacivertliler deplasmanda kazanarak avantajı artırmak isterken, ev sahibi ekip sürpriz peşinde.
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe–Gaziantep FK mücadelesi bu akşam (4 Mart 2026 Çarşamba) saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşmanın A Spor ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor.
TAKTİK SAVAŞ: SABIR MI, PRES Mİ?
Fenerbahçe’nin iç sahada topa daha fazla sahip olan, oyunu rakip yarı alana yıkan bir anlayışla başlaması öngörülüyor. Gaziantep FK’nın ise daha kompakt bir savunma ve hızlı geçiş hücumlarıyla sonuca gitme planı yapması muhtemel. İlk golü atan tarafın oyunu kontrol etme şansı ciddi şekilde artacak.
KUPADA HEDEF: ÇİFTE ZAFER
Sarı-lacivertli ekip için sezon hedefi yalnızca lig değil. Hem ligde hem kupada mutlu sona ulaşma arzusu, teknik heyeti geniş kadroyu verimli kullanmaya itiyor. Bu nedenle Gaziantep karşılaşması, sezonun genel planlamasında önemli bir basamak olarak görülüyor. 90 dakika sonunda alınacak sonuç, sadece grup sıralamasını değil, moral dengelerini ve derbi atmosferini de doğrudan etkileyecek. Kupada atılacak bir adım, sezonun geri kalanına yön verebilir.
KARŞILAŞMADA HATA PAYI YOK
Fenerbahçe için kupa yalnızca alternatif bir kulvar değil, sezon hedeflerinin önemli bir ayağı. Grup aşamasında alınacak bir galibiyet hem liderlik ihtimalini güçlendirecek hem de çeyrek final yolunda ciddi bir eşik anlamına gelecek. Teknik heyet bu nedenle rotasyon yapsa bile sahaya rekabetçi bir kadro sürmeyi planlıyor.