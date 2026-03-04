Kupada kritik viraj: Fenerbahçe bu akşam Gaziantep deplasmanında!

KUPADA HEDEF: ÇİFTE ZAFER

Sarı-lacivertli ekip için sezon hedefi yalnızca lig değil. Hem ligde hem kupada mutlu sona ulaşma arzusu, teknik heyeti geniş kadroyu verimli kullanmaya itiyor. Bu nedenle Gaziantep karşılaşması, sezonun genel planlamasında önemli bir basamak olarak görülüyor. 90 dakika sonunda alınacak sonuç, sadece grup sıralamasını değil, moral dengelerini ve derbi atmosferini de doğrudan etkileyecek. Kupada atılacak bir adım, sezonun geri kalanına yön verebilir.