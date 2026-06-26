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  4. Lionel Messi’de tam 5 tane var. Dünya Kupası’na damga vuran patchler.

Lionel Messi’de tam 5 tane var. Dünya Kupası’na damga vuran patchler.

ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Millilerimizin son maçını 3-2 kazanarak veda ettiği 2026 Dünya Kupası organizasyonunda yeni eklenen patch’ler dikkat çekti.

Lionel Messi’de tam 5 tane var. Dünya Kupası’na damga vuran patchler. - Sayfa 1

ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve A Millilerimizin 3-2'lik galibiyetle turnuvaya veda ettiği 2026 Dünya Kupası, futbol dünyasında yeni bir dönemi başlattı.

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Lionel Messi’de tam 5 tane var. Dünya Kupası’na damga vuran patchler. - Sayfa 2

Dev organizasyonda formalara ilk kez eklenen özel patch'ler (formadaki özel yamalar) büyük ilgi topladı.

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Lionel Messi’de tam 5 tane var. Dünya Kupası’na damga vuran patchler. - Sayfa 3

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin tam beş farklı armayla sahaya çıkması ise turnuvanın en çok konuşulan simgelerinden biri haline geldi.

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Lionel Messi’de tam 5 tane var. Dünya Kupası’na damga vuran patchler. - Sayfa 4

2026 FIFA Dünya Kupası’na damga vuran patchler şunlar:

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