Lionel Messi’de tam 5 tane var. Dünya Kupası’na damga vuran patchler.
ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Millilerimizin son maçını 3-2 kazanarak veda ettiği 2026 Dünya Kupası organizasyonunda yeni eklenen patch’ler dikkat çekti.
ABD'nin ev sahipliğinde gerçekleşen ve A Millilerimizin 3-2'lik galibiyetle turnuvaya veda ettiği 2026 Dünya Kupası, futbol dünyasında yeni bir dönemi başlattı.
Dev organizasyonda formalara ilk kez eklenen özel patch'ler (formadaki özel yamalar) büyük ilgi topladı.
Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin tam beş farklı armayla sahaya çıkması ise turnuvanın en çok konuşulan simgelerinden biri haline geldi.