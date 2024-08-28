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Liste değişti! Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları

Süper Lig kulüplerinin son bir yılda yaptığı oyuncu satışlarında yeni rekorlar kırıldı. Yüksek transfer bedelleriyle dikkat çeken futbolcular, Avrupa’nın dev kulüplerine transfer olarak piyasayı hareketlendirdi. Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'a transfer olmasıyla Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları listesi değişti.

Liste değişti! Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları - Sayfa 1

Yüksek transfer bedelleriyle Avrupa'nın büyük kulüplerine giden futbolcular, piyasayı canlandırarak Türk futbolunun değerini artırdı. Yıllarca Cenk Tosun’un sahip olduğu en pahalı oyuncu satış rekoru, 2024’te iki farklı transferle geçildi. 

İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları...

1 | 20
Liste değişti! Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları - Sayfa 2

20 - Atilla Szalai (12.3 milyon Euro)

Fenerbahçe → Hoffenheim

2 | 20
Liste değişti! Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları - Sayfa 3

19 - Jay-Jay Okocha (12.4 milyon Euro)

Fenerbahçe → PSG

3 | 20
Liste değişti! Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları - Sayfa 4

18 - Simon Kjaer (12.5 milyon Euro)

Fenerbahçe → Sevilla

4 | 20