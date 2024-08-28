Liste değişti! Ferdi Kadıoğlu rekora ortak oldu: İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları
Süper Lig kulüplerinin son bir yılda yaptığı oyuncu satışlarında yeni rekorlar kırıldı. Yüksek transfer bedelleriyle dikkat çeken futbolcular, Avrupa’nın dev kulüplerine transfer olarak piyasayı hareketlendirdi. Ferdi Kadıoğlu'nun İngiliz ekibi Brighton'a transfer olmasıyla Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları listesi değişti.
Yüksek transfer bedelleriyle Avrupa'nın büyük kulüplerine giden futbolcular, piyasayı canlandırarak Türk futbolunun değerini artırdı. Yıllarca Cenk Tosun’un sahip olduğu en pahalı oyuncu satış rekoru, 2024’te iki farklı transferle geçildi.
İşte Süper Lig'in en pahalı oyuncu satışları...
1 | 20
20 - Atilla Szalai (12.3 milyon Euro)
Fenerbahçe → Hoffenheim
2 | 20
19 - Jay-Jay Okocha (12.4 milyon Euro)
Fenerbahçe → PSG
3 | 20
18 - Simon Kjaer (12.5 milyon Euro)
Fenerbahçe → Sevilla
4 | 20