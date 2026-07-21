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  4. Madrid alev alev: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu Kibele Meydanı'nda kutlandı

Madrid alev alev: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu Kibele Meydanı'nda kutlandı

Dünya Kupası'nda sadece tek gol yiyen İspanya, finalde Arjantin'i yenerek aldığı şampiyonluğunu devasa bir kalabalıkla Madrid'in ünlü Kibele Meydanı'nda kutlandı.

Madrid alev alev: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu Kibele Meydanı'nda kutlandı - Sayfa 1

İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma dakikalarında 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından taraftarlar, Madrid'deki Kibele Çeşmesi (Fountain of Cybele) çevresinde toplandı.

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Madrid alev alev: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu Kibele Meydanı'nda kutlandı - Sayfa 2

Fountain of Cybele etrafında kurulan ana sahnede kutlamalar için bir araya gelen binlerce taraftar, İspanya milli takımının Dünya Kupası zaferini kutlamak için kent merkezini doldurdu.

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Madrid alev alev: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu Kibele Meydanı'nda kutlandı - Sayfa 3

İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’nı kazanması, “La Roja”yı tarihindeki ikinci kez dünya futbolunun zirvesine taşıyan bir takım başarısı olarak kayıtlara geçti. 

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Madrid alev alev: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu Kibele Meydanı'nda kutlandı - Sayfa 4

İSPANYA SADECE 1 GOL YİYEREK REKOR KIRDI
Turnuvadaki tek puan kaybını gruptaki açılış maçında Yeşil Burun Adaları ile golsüz berabere kalarak yaşayan İspanya, kalesinde 8 maçta sadece 1 gol görerek rekor kırdı.

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