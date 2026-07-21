Madrid alev alev: İspanya'da Dünya Kupası şampiyonluğu Kibele Meydanı'nda kutlandı
Dünya Kupası'nda sadece tek gol yiyen İspanya, finalde Arjantin'i yenerek aldığı şampiyonluğunu devasa bir kalabalıkla Madrid'in ünlü Kibele Meydanı'nda kutlandı.
İspanya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde Arjantin'i uzatma dakikalarında 1-0 mağlup ederek şampiyon olmasının ardından taraftarlar, Madrid'deki Kibele Çeşmesi (Fountain of Cybele) çevresinde toplandı.
Fountain of Cybele etrafında kurulan ana sahnede kutlamalar için bir araya gelen binlerce taraftar, İspanya milli takımının Dünya Kupası zaferini kutlamak için kent merkezini doldurdu.
İspanya milli takımının 2026 Dünya Kupası’nı kazanması, “La Roja”yı tarihindeki ikinci kez dünya futbolunun zirvesine taşıyan bir takım başarısı olarak kayıtlara geçti.