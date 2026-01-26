Manchester City - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’de emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde zorlu bir rakiple daha karşı karşıya geliyor. İngiliz devi City, evinde aslanları ağırlayacak. Peki Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maç öncesi öne çıkan tüm detaylar…
MANCHESTER CITY - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
-Maç Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba
-Başlama Saati: 23.00 (TSİ)
-Stadyum: Etihad Stadium (Manchester, İngiltere)
MAÇ HANGİ KANALDA?
Galatasaray taraftarlarını ve futbol tutkunlarını sevindiren haber, yayıncı kuruluştan geldi. Manchester City – Galatasaray mücadelesi, Şampiyonlar Ligi yayın hakları kapsamında TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Bu kritik randevu, Türkiye’nin her yerinden kesintisiz bir şekilde takip edilebilecek.