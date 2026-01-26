Trendyol Süper Lig’in şampiyon adayı Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de emin adımlarla ilerliyor. Son olarak Atletico Madrid ile berabere kalan aslanlar, bu kez de İnilgiltere devi Manchester City’ye konuk olacak. Peki Manchester City Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?