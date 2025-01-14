Mehmet Topal ve Selçuk İnan forma giymişti! Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takım resmen kapandı
Genç futbolcuların önünün açıldığı, bir dönem de Süper Lig’e damga vuran Çanakkale’nin efsaneleşen futbol takımı resmen kapandı. Bir sonraki planları da belli oldu.
Türkiye’de genç futbolcuların profesyonel kariyere adım attığı kulüplerden biri olan Çanakkale Dardanelspor resmen kapandı.
Özellikle Süper Lig'de 1996-97, 1997-98, 1998-99 sezonlarında mücadele etmiş ve genç yetenekleri kazandıran Dardanelspor, yönetim kurulunun kararıyla resmen havlu attı.
Bir dönem Süper Lig’e damga vuran, ancak inişli çıkışl süreçleri nedeniyle zedelenen Çanakkale Dardanelspor, yönetim kurulunun aldığı kararla Süper Amatör Lig’de mücadele eden erkek A takımını ligden çekme kararı aldı.