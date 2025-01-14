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  4. Mehmet Topal ve Selçuk İnan forma giymişti! Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takım resmen kapandı

Mehmet Topal ve Selçuk İnan forma giymişti! Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takım resmen kapandı

Genç futbolcuların önünün açıldığı, bir dönem de Süper Lig’e damga vuran Çanakkale’nin efsaneleşen futbol takımı resmen kapandı. Bir sonraki planları da belli oldu.

Mehmet Topal ve Selçuk İnan forma giymişti! Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takım resmen kapandı - Sayfa 1

Türkiye’de genç futbolcuların profesyonel kariyere adım attığı kulüplerden biri olan Çanakkale Dardanelspor resmen kapandı.

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Mehmet Topal ve Selçuk İnan forma giymişti! Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takım resmen kapandı - Sayfa 2

Özellikle Süper Lig'de 1996-97, 1997-98, 1998-99 sezonlarında mücadele etmiş ve genç yetenekleri kazandıran Dardanelspor, yönetim kurulunun kararıyla resmen havlu attı.

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Mehmet Topal ve Selçuk İnan forma giymişti! Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takım resmen kapandı - Sayfa 3

Bir dönem Süper Lig’e damga vuran, ancak inişli çıkışl süreçleri nedeniyle zedelenen Çanakkale Dardanelspor, yönetim kurulunun aldığı kararla Süper Amatör Lig’de mücadele eden erkek A takımını ligden çekme kararı aldı. 

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Mehmet Topal ve Selçuk İnan forma giymişti! Bir dönem Süper Lig’e damga vuran takım resmen kapandı - Sayfa 4

Kulüpten yapılan açıklamada, erkek futboluna yönelik faaliyetlerin yeniden yapılandırıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

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