Merih Demiral ceza aldı, 2 maç yok! Peki Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı?

Merih Demiral ceza aldı herkesin aklına o soru takıldı. Türkiye, Euro 2024 elemelerinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Son Avusturya maçında gösterdiği muhteşem performans ve attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral ise yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza aldı. Şimdi tüm futbol severler Merih Demiral'ın Hollanda maçında oynanıp oynayamacığını merak ediyor. İşte tüm detaylar...