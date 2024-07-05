Merih Demiral ceza aldı, 2 maç yok! Peki Merih Demiral Hollanda maçında oynayacak mı, cezalı mı?
Merih Demiral bozkurt işareti nedeniyle 2 maç yok. UEFA, soruşturmayı tamamladı ve Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi. Türkiye itiraz edecek ama herkesin aklında aynı soru... 6 Temmuz'daki Türkiye Hollanda maçında Merih Demiral oynayacak mı, Merih Demiral Hollanda maçında cezalı mı, ertelenecek mi? İşte tüm detaylar...
Merih Demiral ceza aldı herkesin aklına o soru takıldı. Türkiye, Euro 2024 elemelerinde çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Son Avusturya maçında gösterdiği muhteşem performans ve attığı iki golle dikkatleri üzerine çeken Merih Demiral ise yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maç ceza aldı. Şimdi tüm futbol severler Merih Demiral'ın Hollanda maçında oynanıp oynayamacığını merak ediyor. İşte tüm detaylar...
MERİH DEMİRAL HOLLANDA MAÇINDA CEZALI MI?
UEFA Disiplin Kurulu, EURO 2024’ün son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi. Merih, çeyrek finalde Hollanda'ya ve turun geçilmesi halinde yarı final eşleşmesinde forma giyemeyecek.
MERİH DEMİRAL OYNAYABİLECEK Mİ?
UEFA'nın 2 maçlık cezası kesinleşti. Türkiye, CAS'a davaya hazırlanıyor. Ancak görülen o ki Merih Demiral Hollanda maçında cezası nedeniyle oynayamayacak. Takımda bir de ismail ve Orkun'un da sarı kart cezası bulunuyor.
MERİH DEMİRAL KİMDİR?
Merih Demiral, 5 Mart 1998 doğumlu Türk futbolcudur. Stoper pozisyonunda oynayan Demiral, kariyerine Fenerbahçe altyapısında başladı ve ardından Portekiz'in Alcanenense ve Sporting CP takımlarında forma giydi. Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın da önemli isimlerinden biri olan Demiral, İtalya Serie A'da Atalanta ve Juventus gibi önemli kulüplerde görev aldı. Defansif yetenekleri ve güçlü fiziği ile tanınan Demiral, Avrupa futbolunun dikkat çeken genç yeteneklerinden biridir.