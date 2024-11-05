Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı

Uzun süreli sakatlığın ardından Esteghlal'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında mücadele eden Neymar, 58. dakikada Zamani ile girdiği mücadele sonrasında bir kez daha sakatlandı. 1.5 ay tedavi gören ve hazır duruma gelen ünlü yıldız, son maçında bir kez daha sakatlanarak hayranlarını üzdü.