Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı
1.5 ay önce sakatlanan Neymar, uzun bir aranın ardından sahaya çıktı. Oyuna giren ve sadece 27 dakika mücadele eden yıldız golcüden üzen gelişme. Neymar sakatlandı mı, ne oldu? İşte Neymar son durumu…
Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Neymar, son birkaç sezondur beklentinin altında performans sergiliyor.
Brezilyalı sambacı milli takımda oynadığı Uruguay maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 1.5 ay sahalardan uzak kalan yıldız golcü, sakatlığın geçmesinin ardından yeniden sahalara döndü.
Uzun süreli sakatlığın ardından Esteghlal'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında mücadele eden Neymar, 58. dakikada Zamani ile girdiği mücadele sonrasında bir kez daha sakatlandı. 1.5 ay tedavi gören ve hazır duruma gelen ünlü yıldız, son maçında bir kez daha sakatlanarak hayranlarını üzdü.