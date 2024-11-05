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  4. Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı

Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı

1.5 ay önce sakatlanan Neymar, uzun bir aranın ardından sahaya çıktı. Oyuna giren ve sadece 27 dakika mücadele eden yıldız golcüden üzen gelişme. Neymar sakatlandı mı, ne oldu? İşte Neymar son durumu…

Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı - Sayfa 1

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen Neymar, son birkaç sezondur beklentinin altında performans sergiliyor. 

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Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı - Sayfa 2

Brezilyalı sambacı milli takımda oynadığı Uruguay maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. 1.5 ay sahalardan uzak kalan yıldız golcü, sakatlığın geçmesinin ardından yeniden sahalara döndü.

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Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı - Sayfa 3

Uzun süreli sakatlığın ardından Esteghlal'e karşı Şampiyonlar Ligi maçında mücadele eden Neymar, 58. dakikada Zamani ile girdiği mücadele sonrasında bir kez daha sakatlandı. 1.5 ay tedavi gören ve hazır duruma gelen ünlü yıldız, son maçında bir kez daha sakatlanarak hayranlarını üzdü.

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Neymar sakatlandı mı, ne oldu? Brezilyalı yıldızdan üzen haber geldi! 27 dakikada yıkıldı - Sayfa 4

AI-Hilal’in 10 numarası Neymar, Esteghlal ile oynanan dördüncü tur maçında 87. dakikada oyundan çıktı. 56. dakikada giren ve sadece 27 dakika oyunda kalabilen Brezilyalı yıldız, sakatlığı nedeni ile oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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