Oyunun kuralları sil baştan değişecek! FIFA düğmeye bastı, yeni dönem başlıyor
FIFA, dünya çapında futbolcuları ilgilendiren yeni bir değişikliğe hazırlanıyor. BBC’de yer alan habere göre kurallar değişecek, kaleciler gibi süre sınırı getirilecek. İşte yapılacak değişikliklerin detayları…
FIFA, zaman zaman futbol müsabakalarında radikal değişiklikler yapıyor. Kalecilerin topu elde tutma süresi 6 saniye olarak belirlenirken, dünya çapında tüm kulüplerin bu kurala uyması zorunlu hale getirildi.
Öte yandan BBC’nin aktardığına göre FIFA, bu kez de sakatlanan oyuncuları ilgilendiren yeni bir değişikliğe hazırlanıyor.
Bazı futbolcular maç içerisinde gerçekten sakatlanabiliyor, ancak bazıları ise zamana oynamak için kasıtlı olarak yerde yatıyor. Hem kulüpler hem de taraftarlar bu durumdan yıllarca şikayetçi.