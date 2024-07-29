Paris Olimpiyatlarında en çok kazanan sporcular

Ülkeler kendilerini temsil eden sporculara başarı primleri ödüyor.

ABD, sporcularına altın madalya için 37 bin 500 dolar, gümüş madalya için 22 bin 500 dolar ve bronz madalya için 15 bin dolar öderken, üne kavuşan bazı sporcular kendi dallarından daha çok sponsorluk ve reklamlardan kazanıyor.