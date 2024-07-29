Paris Olimpiyatlarında en çok kazanan sporcular
Paris Olimpiyatları’nda birçok dalda ülkelerden sporcular ter dökerken, kendilerine de kazanç sağlayacaklar. Olimpiyatta en çok kazanan sporcular ise NBA başta olmak üzere basketbol, golf ve tenisten çıkıyor.
4 yılda bir düzenlenen Olimpiyatlarda ülkeler kendilerini temsil eden oyunculara başarı ödülleri verirken, Forbes haberine göre en çok kazanan sporcular incelendi. Basketbol, golf ve tenis dalları kazançlı görünürken, jimnastik, yüzme ve atletizm Olimpiyatlarda popüler olsa da o kadar kazançlı görünmüyor.
Ülkeler kendilerini temsil eden sporculara başarı primleri ödüyor.
ABD, sporcularına altın madalya için 37 bin 500 dolar, gümüş madalya için 22 bin 500 dolar ve bronz madalya için 15 bin dolar öderken, üne kavuşan bazı sporcular kendi dallarından daha çok sponsorluk ve reklamlardan kazanıyor.
Sporcuların ana geliri Olimpiyatlar olmasa da bazılarının yıllık gelirleri yüksek görünüyor. İşte, Paris Olimpiyatlarında yer alan ve kendi dallarında en çok kazanan sporcular:
Erkek basketbolu en kazançlı dal olarak öne çıkarken, NBA yıldızı LeBron James, 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ter dökecek tek milyarder olarak da dikkat çekiyor. LeBron James’in yıllık kazancı 128,8 milyon dolar…