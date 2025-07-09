Passolig zorunluluğu sona eriyor! TFF açıkladı; Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni dönem
Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig’de maça girişler için kullanılan Passolig dönemi sona eriyor. TFF, yeni açıklamasında taraftarların maçlara nasıl giriş yapılabileceğini duyurdu.
Türkiye’deki milyonlarca futbolsever, Passolig sistemi çıktığından bu yana sistemi bir hayli eleştiriyordu.
Trendyol Süper Lig başta olmak üzere TFF 1. Lig müsabakalarında maçlara girmek için passolig biletinin olması gerekiyordu. Üstelik futbolseverlerin her yıl e-bilet süresini uzatma gibi bir sorunu da vardı.
Nitekim hem zaman hem maliyet açısından pek çok kişi passolig çıkarmak istemeyip maçlara bile gitmiyordu