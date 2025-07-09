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  4. Passolig zorunluluğu sona eriyor! TFF açıkladı; Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni dönem

Passolig zorunluluğu sona eriyor! TFF açıkladı; Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni dönem

Trendyol Süper Lig ve TFF 1. Lig’de maça girişler için kullanılan Passolig dönemi sona eriyor. TFF, yeni açıklamasında taraftarların maçlara nasıl giriş yapılabileceğini duyurdu.

Passolig zorunluluğu sona eriyor! TFF açıkladı; Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni dönem - Sayfa 1

Türkiye’deki milyonlarca futbolsever, Passolig sistemi çıktığından bu yana sistemi bir hayli eleştiriyordu.

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Passolig zorunluluğu sona eriyor! TFF açıkladı; Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni dönem - Sayfa 2

Trendyol Süper Lig başta olmak üzere TFF 1. Lig müsabakalarında maçlara girmek için passolig biletinin olması gerekiyordu. Üstelik futbolseverlerin her yıl e-bilet süresini uzatma gibi bir sorunu da vardı.

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Passolig zorunluluğu sona eriyor! TFF açıkladı; Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni dönem - Sayfa 3

Nitekim hem zaman hem maliyet açısından pek çok kişi passolig çıkarmak istemeyip maçlara bile gitmiyordu

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Passolig zorunluluğu sona eriyor! TFF açıkladı; Süper Lig ve 1. Lig maçlarına girişte yeni dönem - Sayfa 4

Ancak 2025-2026 sezonunda işler değişecek. 

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