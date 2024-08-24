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Premier Lig kulüplerinin 2024/25 sezonundaki 'en pahalı' 30 transferi! Rakamlar dudak uçuklattı

Gelirler arttı. Transfer bütçeleri doruklara ulaştı. City'nin hegemonyasını yıkmak isteyen kulüpler transferde tarihi paraları harcadı. İşte 2024/25 Premier lig öncesi en pahalı 30 transfer!

Premier Lig kulüplerinin 2024/25 sezonundaki 'en pahalı' 30 transferi! Rakamlar dudak uçuklattı - Sayfa 1

Premier lig heyecanı yeniden başladı. Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin yeniden şampiyon olması Arsenal'i daha da hırslandırdı. Kulüplerin kasasına koyacağı paraların daha da fazlalaştığı Premier lig için 2024/25 sezonu öncesinde en pahalı transferler yine dikkat çekti

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Premier Lig kulüplerinin 2024/25 sezonundaki 'en pahalı' 30 transferi! Rakamlar dudak uçuklattı - Sayfa 2

T24.com.tr'de paylaşılan verilere göre, 2024/25 sezonu öncesinde işte en pahalı 30 transfer:

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Premier Lig kulüplerinin 2024/25 sezonundaki 'en pahalı' 30 transferi! Rakamlar dudak uçuklattı - Sayfa 3

30. Luis Sinisterra - Leeds > Bournemouth - €23.40m Piyasa Değeri : €17m

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Premier Lig kulüplerinin 2024/25 sezonundaki 'en pahalı' 30 transferi! Rakamlar dudak uçuklattı - Sayfa 4

29. Omari Hutchinson - Chelsea to Ipswich - €23.5m Piyasa Değeri: €7m

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