Premier Lig kulüplerinin 2024/25 sezonundaki 'en pahalı' 30 transferi! Rakamlar dudak uçuklattı
Gelirler arttı. Transfer bütçeleri doruklara ulaştı. City'nin hegemonyasını yıkmak isteyen kulüpler transferde tarihi paraları harcadı. İşte 2024/25 Premier lig öncesi en pahalı 30 transfer!
Premier lig heyecanı yeniden başladı. Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin yeniden şampiyon olması Arsenal'i daha da hırslandırdı. Kulüplerin kasasına koyacağı paraların daha da fazlalaştığı Premier lig için 2024/25 sezonu öncesinde en pahalı transferler yine dikkat çekti
T24.com.tr'de paylaşılan verilere göre, 2024/25 sezonu öncesinde işte en pahalı 30 transfer:
30. Luis Sinisterra - Leeds > Bournemouth - €23.40m Piyasa Değeri : €17m
29. Omari Hutchinson - Chelsea to Ipswich - €23.5m Piyasa Değeri: €7m