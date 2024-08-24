Premier Lig kulüplerinin 2024/25 sezonundaki 'en pahalı' 30 transferi! Rakamlar dudak uçuklattı

Premier lig heyecanı yeniden başladı. Geçtiğimiz sezon Manchester City'nin yeniden şampiyon olması Arsenal'i daha da hırslandırdı. Kulüplerin kasasına koyacağı paraların daha da fazlalaştığı Premier lig için 2024/25 sezonu öncesinde en pahalı transferler yine dikkat çekti