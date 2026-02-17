RAMS Park’ta kritik randevu! Galatasaray – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sporseverlerin merakla beklediği Galatasaray – Juventus karşılaşması bu akşam (17 Şubat) oynanacak. Mücadelenin başlama saati, yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte dev maç öncesi tüm detaylar…
HEYECAN DORUKTA!
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray ile İtalya Serie A devi Juventus, bu akşam karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında kritik öneme sahip olan mücadele, hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de siyah-beyazlı ekip için büyük önem taşıyor.
GALATASARAY – JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Mücadelede düdük, Hollanda Futbol Federasyonu’ndan hakem Danny Makkelie’de olacak. Kritik karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
MUHTEMEL 11’LER
Teknik direktörlerin sahaya süreceği ilk 11’ler büyük merak konusu. Son antrenman performansları ve oyuncuların fiziksel durumları doğrultusunda kadrolarda son dakika değişiklikleri yaşanabilir. Özellikle orta saha tercihleri ve kanat rotasyonu maçın kaderini belirleyebilecek unsurlar arasında gösteriliyor.