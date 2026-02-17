RAMS Park’ta kritik randevu! Galatasaray – Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

HEYECAN DORUKTA!

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Galatasaray ile İtalya Serie A devi Juventus, bu akşam karşı karşıya geliyor. Avrupa arenasında kritik öneme sahip olan mücadele, hem sarı-kırmızılı taraftarlar hem de siyah-beyazlı ekip için büyük önem taşıyor.