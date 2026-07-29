Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu: Arda Güler ne kadar kazanıyor, zirvede hangi isim var?
İspanyol devi Real Madrid'in 2026-2027 maaş bütçesi sızdı. Kylian Mbappe'nin dikkat çektiği listede Arda Güler'in maaşı da yer aldı.
Jose Mourinho yönetimde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'in futbolcularına ödediği haftalık maaşlar ortaya çıktı.
Fransızların süperstarı Kylian Mbappe Capology verilerine göre açık ara zirvede.
İşte yeni sezonda Real Madrid'de forma giyecek olan futbolcuların alacağı kazanacağı rakamlar…
Kylian Mbappe 600 bin Euro
Vinicius Junior 480 bin Euro
Jude Bellingham 400 bin Euro
Rodrygo 320 bin Euro
Trent Alexander Arnold 320 bin Euro