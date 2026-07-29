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Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu: Arda Güler ne kadar kazanıyor, zirvede hangi isim var?

İspanyol devi Real Madrid'in 2026-2027 maaş bütçesi sızdı. Kylian Mbappe'nin dikkat çektiği listede Arda Güler'in maaşı da yer aldı.

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Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu: Arda Güler ne kadar kazanıyor, zirvede hangi isim var? - Sayfa 1

Jose Mourinho yönetimde yeni sezona hazırlanan Real Madrid'in futbolcularına ödediği haftalık maaşlar ortaya çıktı. 

Fransızların süperstarı Kylian Mbappe Capology verilerine göre açık ara zirvede.

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Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu: Arda Güler ne kadar kazanıyor, zirvede hangi isim var? - Sayfa 2

İşte yeni sezonda Real Madrid'de forma giyecek olan futbolcuların alacağı kazanacağı rakamlar…

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Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu: Arda Güler ne kadar kazanıyor, zirvede hangi isim var? - Sayfa 3

Kylian Mbappe 600 bin Euro

 Vinicius Junior 480 bin Euro

Jude Bellingham 400 bin Euro

Rodrygo 320 bin Euro

Trent Alexander Arnold 320 bin Euro

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Real Madrid'in maaş tablosu ifşa oldu: Arda Güler ne kadar kazanıyor, zirvede hangi isim var? - Sayfa 4

Ibrahima Konate 320 bin Euro

Federico Valverde 320 bin Euro

Bernardo Silva 308 bin Euro

Thibaut Courtois 288 bin Euro

Antonio Rüdiger 280 bin Euro

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