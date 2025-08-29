Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını açıkladı. Portekizli ismi sundu
Fenerbahçe’nin başkan adayı Sadettin Saran, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Saran, teknik direktör için kendi adaylarını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi için havlu atan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.
Fenerbahçe’de son yıllarda yönetim krizi devam ederken, seçime gidilerek yeniden başkan belirlenecek.
Sarı-lacivertliler, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu.
