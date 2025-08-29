  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını açıkladı. Portekizli ismi sundu

Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını açıkladı. Portekizli ismi sundu

Fenerbahçe’nin başkan adayı Sadettin Saran, Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. Saran, teknik direktör için kendi adaylarını açıkladı.

Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını açıkladı. Portekizli ismi sundu - Sayfa 1

Şampiyonlar Ligi için havlu atan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrıldığını açıkladı.

1 | 8
Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını açıkladı. Portekizli ismi sundu - Sayfa 2

Fenerbahçe’de son yıllarda yönetim krizi devam ederken, seçime gidilerek yeniden başkan belirlenecek. 

2 | 8
Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını açıkladı. Portekizli ismi sundu - Sayfa 3

Sarı-lacivertliler, olağanüstü seçimli genel kurulun 13-14 Eylül'de yapılacağını, çoğunluk sağlanamaması durumunda ise 20-21 Eylül'de gerçekleştirileceğini duyurdu. 

3 | 8
Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni teknik direktör adayını açıkladı. Portekizli ismi sundu - Sayfa 4

Ünlü iş adamı Sadettin Saran ise, gerekli imzayı toplayarak resmi olarak Fenerbahçe’ye başkan olduğunu açıkladı. Benfica maçı sonrası Jose Mourinho ile yollar ayrılırken, Fenerbahçe’nin yeni başkan adayı Sadettin Saran, ekibinin seçtiği teknik direktör adayını açıkladı.

4 | 8