Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...
Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, sadece yeşil sahalardaki dengeleri değil, ligin piyasa değeri sıralamasını da değiştirdi.
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Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet Muhammed Salah transferi sonrası yeniden şekillendi.
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Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralama, Salah transferi sonrasında değişti. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim?
İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu:
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