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  4. Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...

Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları...

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katması, sadece yeşil sahalardaki dengeleri değil, ligin piyasa değeri sıralamasını da değiştirdi.

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Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları... - Sayfa 1

Süper Lig'in en değerli futbolcuları sıralamasında ilk 10 sıradaki rekabet Muhammed Salah transferi sonrası yeniden şekillendi.

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Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları... - Sayfa 2

Birçok önemli yıldızın yer aldığı sıralama, Salah transferi sonrasında değişti. Peki, Süper Lig'in en değerli futbolcusu kim?

İşte güncel piyasa değerine göre en değerli 10 futbolcu:

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Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları... - Sayfa 3

10- KEREM AKTÜRKOĞLU

20 MİLYON EURO

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Salah geldi, sıralama değişti: İşte Süper Lig'in en değerli futbolcuları... - Sayfa 4

9- LEROY SANE

20 MİLYON EURO

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