Şampiyonlar Ligi’nde kritik maç: Galatasaray - Ajax ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi’ne kötü başlayan fakat sonradan toplanan Galatasaray, Liverpool galibiyetinden sonra özgüven topladı. Sarı-kırmızılıların hedefi bir kez daha üç puan. Bu kez rakip genç kadrodan oluşan Ajax. Peki Şampiyonlar Ligi karşılaşması Galatasaray - Ajax maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig’in son haftasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray, eksiklerine rağmen 1 puanı hanesine yazmayı başardı. Karadeniz ekibi Trabzonspor oynadığı futbolla beğenileri kazanırken, Galatasaray ise namağlup serisini sürdürüyor.
Süper Lig’de emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, bu başarılı gidişatı Şampiyonlar Lİgi’nde de sürdürüyor. Liverpool ve Bodo Glimt takımlarını yenerek üst sıralara yükselen sarı-kırmızılılar, bu hafta genç kadrosuyla dikkat çeken Ajax’a konuk olacak.
Hollanda ekibi Ajax, genç ve dinamik kadrosuyla Avrupa’nın en beğenilen takımlarından. Galatasaray ise oturmuş kadrosu, golcü Osimhen’i ve kalede Uğurcan ile rakiplere geçit vermiyor. Şimdi ise hedef Ajax maçı ve gerim sayım başladı.