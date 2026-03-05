Şampiyonluk düğümü Tüpraş’ta çözülüyor: Beşiktaş–Galatasaray derbisi için geri sayım başladı

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY MAÇININ ÖNEMİ

Derbi, sadece ligdeki üç puan için değil, aynı zamanda sezonun psikolojik dengesi ve liderlik yarışını belirlemek açısından da büyük önem taşıyor. Galatasaray, üst sıralarda yerini sağlamlaştırmak ve liderliği güçlendirmek için sahaya çıkarken; Beşiktaş ise şampiyonluk umutlarını canlı tutmak ve rakibine karşı psikolojik üstünlük sağlamak istiyor. Son yıllarda Beşiktaş-Galatasaray rekabeti, sadece saha içi mücadeleyle değil, taraftar atmosferi ve medya ilgisiyle de Türk futbolunun en dikkat çekici olaylarından biri haline geldi. Derbide alınacak her puan, lig sıralamasında zincirleme etki yaratıyor ve sezonun ilerleyen haftalarındaki diğer maçların kaderini de dolaylı olarak etkileyebiliyor.