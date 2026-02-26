Samsunspor bu akşam, UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija ile kritik rövanşa çıkıyor

İLK MAÇTA AVANTAJ KIRMIZI-BEYAZLILARIN ELİNDE

19 Şubat’ta oynanan ilk karşılaşmada Samsunspor, deplasmanda Shkendija’yı 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj sağladı. Maç boyunca disiplinli bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, savunmada dikkatli davranırken hızlı hücumlarla rakibi zorladı. Bu skor, rövanş öncesi teknik ekip ve oyuncular için moral kaynağı olurken, Shkendija da eksiklerini gidermek ve turu çevirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise bu avantajın evdeki mücadelede de sürmesini bekliyor.