Samsunspor bu akşam, UEFA Konferans Ligi’nde Shkendija ile kritik rövanşa çıkıyor
Avrupa’da tur heyecanı Samsun’da doruğa çıkıyor. Kırmızı-beyazlılar, Shkendija karşısında avantajlı skorla sahaya çıkacak. Taraftarlar ve futbolseverler, Avrupa randevusunu dört gözle bekliyor.
SAMSUNSPOR AVRUPA SAHNESİNDE RÖVANŞA HAZIR
Türkiye temsilcisi Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2025/26 sezonu son 16 play‑off rövanş maçında yarın Kuzey Makedonya ekibi Shkendija’yı ağırlayacak. Futbolseverler için Avrupa’da kritik bir sınav niteliği taşıyan bu maç, kırmızı-beyazlılar açısından büyük önem taşıyor. Samsunspor–KF Shkendija karşılaşmasını İtalyan hakem Simone Sozza yönetecek. İlk maçta deplasmanda 1-0’lık galibiyet alan Samsunspor, bu avantajı evindeki mücadelede koruyarak turu geçmeyi hedefliyor. Teknik ekip, hem skor avantajını hem de tribün desteğini maksimum kullanacak bir oyun planı üzerinde çalışıyor.
İLK MAÇTA AVANTAJ KIRMIZI-BEYAZLILARIN ELİNDE
19 Şubat’ta oynanan ilk karşılaşmada Samsunspor, deplasmanda Shkendija’yı 1-0 mağlup ederek önemli bir avantaj sağladı. Maç boyunca disiplinli bir oyun sergileyen kırmızı-beyazlılar, savunmada dikkatli davranırken hızlı hücumlarla rakibi zorladı. Bu skor, rövanş öncesi teknik ekip ve oyuncular için moral kaynağı olurken, Shkendija da eksiklerini gidermek ve turu çevirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar ise bu avantajın evdeki mücadelede de sürmesini bekliyor.
SAMSUNSPOR MUHTEMEL 11’İ
Kaleci: Okan Kocuk
Savunma: Van Drongelen – Satka – Yasin Öztekin – Efecan Karaca
Orta saha: Ntcham – Cemali Sertel – Alperen Uysal
Hücum: Holse – Ndiaye – Barış Alıcı
Yedekler: Erce Kardeşler, Zeki Yavru, İsmail Çokçalışkan, Halil Akbunar, Emirhan İlkhan
SHKENDİJA MUHTEMEL 11’İ
Kaleci: Baboucarr Gaye
Savunma: Anes Meljichi – Imran Fetai – Ronaldo Webster – Mevlan Murati
Orta saha: Arbin Zejnullai – Ibrahim Alhassan – Reshat Ramadani
Hücum: Besart Ibraimi – Sebastjan Spahiu – Fabrice Tamba
Yedekler: Veton Tusha, Egzon Sinani, Mentor Dema, Artan Demolli, Elvis Rexhbe