Samsunspor-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Muhtemel 11’ler kimler? Bilet fiyatları ne kadar?
Süper Lig'in 32. haftasında lider Galatasaray, Karadeniz’de şampiyonluk sınavına çıkıyor! Futbolseverlerin kilitlendiği Samsunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte dev randevunun hakemi, bilet fiyatları, muhtemel 11'leri ve maça dair tüm detaylar.
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Futbolseverlerin ajandasına not ettiği dev karşılaşma, 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen takvime göre, mücadelenin başlama saati akşam 20:00 olarak açıklandı. Şampiyonluk yolunda hata yapmak istemeyen sarı-kırmızılı ekip, bu zorlu saatte Samsun deplasmanında ter dökecek. Karadeniz ekibi ise taraftarının desteğiyle lideri evinde eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor.
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Kritik müsabakaya Samsun’un modern spor kompleksi olan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak. Yaklaşık 34 bin kişilik kapasiteye sahip olan stadyumun kapıları, maç saatinden saatler önce taraftarlara açılacak. Ev sahibi ekip, stadın tamamen dolması için tüm hazırlıklarını tamamlarken, Galatasaray taraftarlarına ayrılan deplasman tribününün de kapalı gişe olması bekleniyor. Zeminin son durumu ve stadyum atmosferi, maçın temposunu belirleyecek en önemli unsurlar arasında yer alıyor.
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?
Merkez Hakem Kurulu, haftanın en kritik maçlarından biri olan bu randevu için Reşat Onur Coşkunses’i görevlendirdi.
SAMSUNSPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Zirve yarışını doğrudan etkileyecek olan bu futbol şöleni, her zaman olduğu gibi yayıncı kuruluş beIN Sports ekranlarında olacak. Mücadele, yüksek görüntü kalitesiyle beIN Sports 1 kanalından naklen ve canlı olarak izleyicilerle buluşacak. Maç öncesi stadyumdan yapılacak canlı bağlantılar ve uzman yorumcuların analizleri, futbolseverleri karşılaşmaya hazırlayacak. Yurt dışındaki gurbetçi vatandaşlarımız da TOD ve beIN Connect platformları üzerinden bu heyecana ortak olabilecek.