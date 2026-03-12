Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor’un kadrosu belli mi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Samsunspor, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlı ekip bu akşam, kulüp tarihinin en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor.
SAMSUNSPOR, RAYO VALLECANO KARŞILAŞMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele bu akşam (12 Mart 2026 Perşembe) oynanacak. Karşılaşma, Türkiye saati ile 20.45’te başlayacak.
SAMSUNSPOR, RAYO VALLECANO KARŞILAŞMASI HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı Türkiye’de TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Böylece tüm futbolseverler bu tarihi karşılaşmayı ekran başından takip edebilecek.
BÜYÜK KARŞILAŞMA NEREDE OYNANACAK?
Mücadele Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Taraftarların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor ve tribünlerin tamamen dolması öngörülüyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?
UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Samsunspor’un Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacağı hazırlık mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu’ndan Marian Barbu yönetecek. Saha içerisinde Barbu’nun yardımcılıklarını Mircea Mihail Grigoriu ve Adrian Vornicu yaparken, müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Sebastian Colțescu üstlenecek.