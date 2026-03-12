Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Samsunspor’un kadrosu belli mi?

MAÇIN HAKEMİ KİM OLACAK?

UEFA tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Samsunspor’un Rayo Vallecano ile kozlarını paylaşacağı hazırlık mücadelesini Romanya Futbol Federasyonu’ndan Marian Barbu yönetecek. Saha içerisinde Barbu’nun yardımcılıklarını Mircea Mihail Grigoriu ve Adrian Vornicu yaparken, müsabakanın dördüncü hakemlik görevini ise Sebastian Colțescu üstlenecek.