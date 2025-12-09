CANLI İZLE! Monaco - Galatasaray hangi kanalda, maç saati ve şifresiz yayın bilgisi

Trendyol Süper Lig’in favori takımı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasını sürdürmek için mesaiye devam ediyor. Son oynanan karşılaşmada Union Saint-Gilloise’a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu kez de Monaco ile karşı karşıya gelecek. Şimdiden futbol tutkunları canlı nasıl izlenir, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler neler sorusuna yanıt arıyor. İşte maç öncesi öne çıkan tüm detaylar…