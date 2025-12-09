CANLI İZLE! Monaco - Galatasaray hangi kanalda, maç saati ve şifresiz yayın bilgisi
Trendyol Süper Lig’in favori takımı Galatasaray, Şampiyonlar Ligi macerasını sürdürmek için mesaiye devam ediyor. Son oynanan karşılaşmada Union Saint-Gilloise’a 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, bu kez de Monaco ile karşı karşıya gelecek. Şimdiden futbol tutkunları canlı nasıl izlenir, hangi kanalda ve muhtemel 11’ler neler sorusuna yanıt arıyor. İşte maç öncesi öne çıkan tüm detaylar…
MONACO - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?
Monaco-Galatasaray maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi 6. haftasında 9 Aralık Salı günü II. Louis Stadı’nda saat 23.00’te oynanacak. Karşılaşmanın hakemi Hollandalı Danny Makkelie olacak.
Galatasaray, Avrupa serüveninde 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan topladı ve haftaya 14. sırada girdi. Eintracht Frankfurt deplasmanında 5-1 kaybettikten sonra içeride Liverpool’u 1-0, Bodo/Glimt’i 3-1 yendi; Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.