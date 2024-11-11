Sporting Lizbon’un yeni teknik direktörü Joao Pereira kimdir? Eski Trabzonsporlu’ya yeni görev!
Portekiz Ligi’nin iddialı takımlarından Sporting Lizbon, son maçını kazanmasının ardından eski teknik direktörü ile yollarını ayırdı. Lizbon, bugün resmî olarak Joao Pereira’yı duyurdu. Bir dönem Trabzonspor efsanesi olan Joao Pereira kimdir, kaç yaşında?
Portekiz Ligi’nde mücadele eden Sporting Lizbon, pazar günü oynadığı Braga maçını 2-0’dan 4-2 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Teknik direktör Rúben Amorim bu maç sonrasında Manchester United’ın yeni hocası olurken, Sporting Lizbon’da eski Trabzonspor efsanesi João Pereira’yı duyurdu.
João Pereira Sporting'in yeni teknik direktörü oldu ve Pazar günü Sporting Braga karşısında alınan 4-2'lik galibiyetle aslanların dümeninden ayrılan Rúben Amorim'in yerini aldı. Peki João Pereira kimdir, hangi takımda oynadı, kaç yaşında ve nereli?
JOAO PEREIRA KİMDİR?
Bir dönem Trabzonspor formasıyla 2017-2021 yılları arasında mücadele eden Joao Pereira, o süreçte Türkiye Kupası’nı kazanarak futbolseverlerin beğenisini kazanmıştı.