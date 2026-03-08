Süper Lig 25. hafta heyecanı: Fenerbahçe Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izle!
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Karadeniz ekibi Samsunspor’u konuk edecek. Zorlu karşılaşmayı milyonlarca kişi merakla beklerken, kanal bilgisi, maç saati, şifresiz yayın detaylarını sizler için hazırladık.
Galatasaray’ın Beşiktaş derbisinden aldığı 3 puan ile Fenerbahçe camiası bir kez daha Samsunspor maçına kenetlendi. Geçen sezon Fenerbahçe ile puanları bölüşen Samsunspor, bu akşam bir kez daha Süper Lig’in ikincisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maçın saati, kanal bilgisi ve şifreli mi şifresiz mi olduğu merak konusu. İşte müsabaka öncesi öne çıkan tüm detaylar…
FENERBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında saat 20.00'de Chobani Stadı'nda Samsunspor'u ağırlıyor. Hakem Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği, Candaş Elbil ve Bilal Gölen'in yardımcı olarak görev alacağı zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
İki Takımın Ligdeki Konumu ve Karşılaştırması
Ligde 54 puanla ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, çıktığı 24 maçta 15 galibiyet ve 9 beraberlik elde etti. Rakip filelere 53 gol bırakan sarı-lacivertliler, kalesinde 23 gol gördü ve ligin tek namağlup takımı unvanını koruyor. İki takımın sezonun ilk yarısındaki mücadelesi 0-0 beraberlikle bitmişti. Turkcell Süper Kupa yarı finalinde ise Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.