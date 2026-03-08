Süper Lig 25. hafta heyecanı: Fenerbahçe Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz izle!

Galatasaray’ın Beşiktaş derbisinden aldığı 3 puan ile Fenerbahçe camiası bir kez daha Samsunspor maçına kenetlendi. Geçen sezon Fenerbahçe ile puanları bölüşen Samsunspor, bu akşam bir kez daha Süper Lig’in ikincisi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Maçın saati, kanal bilgisi ve şifreli mi şifresiz mi olduğu merak konusu. İşte müsabaka öncesi öne çıkan tüm detaylar…