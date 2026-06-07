Süper Lig devi düğmeye bastı: Gol kralını radarına aldı, anlaşma an meselesi

Öte yandan Trabzonspor'un Tomas Bobcek transferindeki rakibi sadece Avrupa'daki diğer kulüpler değil. Polonya Ligi'nin gol kralı olması, Bobcek'in piyasa değerini de artırmış durumda. Bu durumda Trabzonspor'un transfer için önemli bir bütçe ayırması gerekiyor.