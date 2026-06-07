Süper Lig devi düğmeye bastı: Gol kralını radarına aldı, anlaşma an meselesi
Geçtiğimiz yıl iyi performans ortaya koyan Trabzonspor, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Bordo-mavili ekip, Polonya Ligi'nin gol kralı olan Slovak futbolcuyu transfer listesine ekledi.
Tomas Bobcek, geçtiğimiz sezon Polonya'nın Lechia Gdansk takımında forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, sahaya çıktığı 33 maçta 21 gol atarak dikkatleri üzerine çekti ve gol kralı unvanını kazandı.
Bu başarılı performansıyla Avrupa'daki birçok kulübün de radarına giren Slovak futbolcunun, kulübüyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Trabzonspor'un Bobcek için devreye girmesi, takımın hücum hattına önemli bir katkı sağlayabilir. 21 golün yanı sıra 6 asist de yapan Slovak futbolcu, gol yollarındaki etkinliğini kanıtlamış durumda. Peki, Trabzonspor bu transferi gerçekleştirebilecek mi?