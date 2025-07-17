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  4. Süper Lig'de bir döneme damga vuran futbol kulübü borçlarından kapısına kilit vuruyor!

Süper Lig'de bir döneme damga vuran futbol kulübü borçlarından kapısına kilit vuruyor!

Bir zamanlar Süper Lig’de fırtına estiren Denizlispor, mali kriz ve -24 puan cezası sonrası Denizli Süper Amatör Ligi’ne düştü. Kulüp A takım faaliyetlerini durdurma noktasına geldi.

Süper Lig'de bir döneme damga vuran futbol kulübü borçlarından kapısına kilit vuruyor! - Sayfa 1

Denizlispor’un hazin hikayesi sürüyor. Süper Lig’den amatör lige düşen kulüp, mali sorunlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yerel basın, A takımın faaliyetlerinin durdurulabileceğini yazdı.

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Süper Lig'de bir döneme damga vuran futbol kulübü borçlarından kapısına kilit vuruyor! - Sayfa 2

Kulüp kabus gibi bir dönem yaşıyor

Bir zamanlar Süper Lig'in önemli renklerinden olan Denizlispor kabus gibi bir dönem yaşıyor. Arka arkaya gelen eksi puanlar takımı faaliyet gösteremez hale getirdi.

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Süper Lig'de bir döneme damga vuran futbol kulübü borçlarından kapısına kilit vuruyor! - Sayfa 3

Her şey küme düşme ile başladı

Denizlispor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda yaptığı transferlerle dikkat çekmiş ancak lige tutunamamıştı. Her şey de bu düşüşle başladı. Hiç duraksamadan 3.Lig'e kadar inen takım bu sezon da orada küme düşme üzüntüsü yaşadı.

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Süper Lig'de bir döneme damga vuran futbol kulübü borçlarından kapısına kilit vuruyor! - Sayfa 4

 Cezalar ve eksi puanlar efsanenin sonunu getirdi

Kulübe yakın çevrelerden alınan bilgilere göre, yeşil-siyahlı ekip önce TFF tarafından -12 puan cezasına çarptırıldı. Ancak süregelen gelişmelerle birlikte ikinci bir -12 puan cezası daha gündeme geldi.

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