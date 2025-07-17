Süper Lig'de bir döneme damga vuran futbol kulübü borçlarından kapısına kilit vuruyor!
Bir zamanlar Süper Lig’de fırtına estiren Denizlispor, mali kriz ve -24 puan cezası sonrası Denizli Süper Amatör Ligi’ne düştü. Kulüp A takım faaliyetlerini durdurma noktasına geldi.
Denizlispor’un hazin hikayesi sürüyor. Süper Lig’den amatör lige düşen kulüp, mali sorunlar nedeniyle kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Yerel basın, A takımın faaliyetlerinin durdurulabileceğini yazdı.
Kulüp kabus gibi bir dönem yaşıyor
Bir zamanlar Süper Lig'in önemli renklerinden olan Denizlispor kabus gibi bir dönem yaşıyor. Arka arkaya gelen eksi puanlar takımı faaliyet gösteremez hale getirdi.
Her şey küme düşme ile başladı
Denizlispor, Süper Lig'de mücadele ettiği 2020-21 sezonunda yaptığı transferlerle dikkat çekmiş ancak lige tutunamamıştı. Her şey de bu düşüşle başladı. Hiç duraksamadan 3.Lig'e kadar inen takım bu sezon da orada küme düşme üzüntüsü yaşadı.