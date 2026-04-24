Süper Lig'de cuma mesaisi: Rövanş vakti geldi çattı! Başakşehir-Kasımpaşa maçı ne zaman?
Trendyol Süper Lig’de 34. haftanın perdesi İstanbul derbisiyle açılıyor! Avrupa kupaları yolunda kritik viraja giren Rams Başakşehir, kendi sahasında dişli rakibi Kasımpaşa’yı ağırlıyor. İşte dev randevunun tüm detayları ve maç öncesi son durum…
SÜPER LİG’DE 34. HAFTA HEYECANI BAŞLIYOR
Trendyol Süper Lig’de sezonun final düzlüğüne girilirken 34. haftanın açılış mücadelesinde iki İstanbul temsilcisi karşı karşıya geliyor. RAMS Başakşehir, Avrupa potasındaki yerini sağlamlaştırmak amacıyla sahaya çıkarken, Kasımpaşa ise deplasmanda alacağı puanlarla üst sıralara tırmanışını sürdürmek istiyor. Futbolseverler, bu akşam oynanacak bu zorlu randevuda taktik savaşlarının ön planda olacağı bir 90 dakika bekliyor.
MAÇ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Başakşehir ile Kasımpaşa arasındaki bu kritik kapışma, bu akşam oynanacak. Mücadelenin başlama düdüğü saat 20:00’de çalacak. İstanbul’un iki yakasını bir araya getiren bu derbi, hem puan tablosundaki dengeleri değiştirecek hem de haftanın geri kalanı için büyük bir motivasyon kaynağı olacak.
DEV RANDEVU HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Futbol tutkunları bu heyecan dolu karşılaşmayı her hafta olduğu gibi yine canlı olarak takip edebilecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’ndaki mücadele, yayıncı kuruluş beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maç önü analizleri, özel röportajlar ve canlı yayınla futbolun nabzı cuma gecesi Başakşehir’de atacak.
KARŞILAŞMANIN HAKEMİ YİĞİT ARSLAN OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), haftanın bu önemli maçına Yiğit Arslan’ı atadı. Arslan’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Ömer Faruk Gültekin görev alacak. Karşılaşmanın VAR hakemi bilgisi ise maç saatine kısa bir süre kala TFF tarafından duyurulacak.