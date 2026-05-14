Süper Lig'de perde kapanıyor: Çaykur Rizespor sezonun son maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor

HAKEM EKİBİ KİM OLACAK?

90 dakikalık bu kritik sezon finalinde kuralları uygulayacak olan hakem ekibine dair detaylar futbol kamuoyunda henüz netlik kazanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, son hafta karşılaşmalarının taşıdığı yüksek hassasiyet derecesini göz önüne alarak hakem listelerini maç gününden hemen önce duyuracak. Karşılaşmayı yönetecek orta hakem, yardımcılar ve Video Yardımcı Hakem odasında oturacak isimler kurul onayı tamamlandığı an resmi kanallardan ilan edilecek. Her iki camia adına da prestij değeri yüksek olan bu maça lig tecrübesi üst seviyede olan kıdemli üst klasman hakemlerinden birinin atanması bekleniyor. Kurulun resmi atama duyurusunu tamamlamasıyla birlikte sahada adalet dağıtacak isimlere dair merak edilen tüm sorular tamamen cevaplanmış olacak.