Süper Lig'de perde kapanıyor: Çaykur Rizespor sezonun son maçında Beşiktaş'ı konuk ediyor
Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Çaykur Rizespor, kendi seyircisi önünde İstanbul temsilcisi Beşiktaş'ı konuk edecek. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu 90 dakika, 15 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de tüm yurtta eş zamanlı olarak başlayacak. Takımların ligdeki nihai sıralamalarını belirleyecek olan bu kritik kapanış mücadelesi, naklen yayın hakları doğrultusunda beIN Sports ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.
SEZONUN EN HEYECANLI KAPANIŞ MAÇINDA GERİ SAYIM BAŞLADI
Trendyol Süper Lig bünyesinde 2025-2026 futbol sezonunun nihai maratonu tamamlanırken spor camiasının gözleri tamamen Rize'ye çevrilmiş durumda. Lig genelinde sergiledikleri tempolu futbolla dikkat çeken iki köklü kulüp, cuma akşamı kozlarını paylaşmak üzere yeşil sahaya adım atacak. Karadeniz ekibinin ev sahipliğinde saat 20.00 itibarıyla başlayacak olan bu zorlu randevu, takımların sezon sonu karnelerine son şeklini verecek. Yeşil-mavili kulübün yönetim kadrosu, iç sahadaki taraftar gücünü maksimum seviyeye çıkarmak amacıyla bilet fiyatlandırmasını VIP alanlar hariç 53 TL olarak belirledi. Yoğun bir taraftar ilgisinin beklendiği bu zorlu doksan dakikanın tüm heyecanı, şifreli yayın formatıyla beIN Sports ekranlarında izleyicilere aktarılacak.
HAKEM EKİBİ KİM OLACAK?
90 dakikalık bu kritik sezon finalinde kuralları uygulayacak olan hakem ekibine dair detaylar futbol kamuoyunda henüz netlik kazanmadı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, son hafta karşılaşmalarının taşıdığı yüksek hassasiyet derecesini göz önüne alarak hakem listelerini maç gününden hemen önce duyuracak. Karşılaşmayı yönetecek orta hakem, yardımcılar ve Video Yardımcı Hakem odasında oturacak isimler kurul onayı tamamlandığı an resmi kanallardan ilan edilecek. Her iki camia adına da prestij değeri yüksek olan bu maça lig tecrübesi üst seviyede olan kıdemli üst klasman hakemlerinden birinin atanması bekleniyor. Kurulun resmi atama duyurusunu tamamlamasıyla birlikte sahada adalet dağıtacak isimlere dair merak edilen tüm sorular tamamen cevaplanmış olacak.
YEŞİL-MAVİLİ EKİPTE HEDEF LİGDEKİ SEKİZİNCİLİK KOLTUĞUNU KORUMAK
Karadeniz temsilcisi Çaykur Rizespor, teknik direktör Recep Uçar idaresinde taraftarı önünde oynayacağı bu son karşılaşmada tamamen galibiyet formülüne odaklandı. Uçar, düzenlediği basın toplantısında Beşiktaş karşısında sahada sergileyecekleri doğru alan daraltma taktikleriyle hedeflerine ulaşmak istediklerini belirtti. Rakip takımın Türkiye'nin en nitelikli oyuncu gruplarından birine sahip olduğunu vurgulayan Uçar, bu zorlu engeli aşarak ligi sekizinci sırada tamamlamak istediklerini ifade etti. Takım içindeki taktiksel koordinasyonu artırmak adına hafta boyunca antrenmanlarda sıkı bir çalışma yürüten yeşil-mavili oyuncular, iç saha avantajını kullanmayı planlıyor. Kulüp, taraftarının yaratacağı coşkulu atmosferle sezonun son düdüğünü büyük bir zafer kutlamasıyla taçlandırmanın hesaplarını en ince detayına kadar yapıyor.
SERGEN YALÇIN YÖNETİMİNDEKİ SİYAH-BEYAZLILAR GALİBİYET PEŞİNDE
Konuk ekip Beşiktaş ise İstanbul'daki tesislerinde bu zorlu Karadeniz seyahatinin provalarını tüm hızıyla yürütmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde gerçekleştirdikleri son taktik idmanlarda hızlı hücum organizasyonları ve savunma yerleşimleri üzerinde durdu. Basına kapalı olarak yürütülen hazırlık programında oyuncuların sergilediği yüksek konsantrasyon ve istekli yapı teknik ekibin son maç öncesindeki memnuniyetini artırdı. Zorlu deplasman mücadelesinden üç puan çıkartarak İstanbul'a kayıpsız dönmeyi amaçlayan Kara Kartal, lig maratonunu en iyi noktada noktalamayı hedefliyor. Sergen Yalçın'ın saha içindeki lider isimlerle yaptığı toplantılarda son hafta rehavetine girilmemesi hususunda oyuncularına ciddi uyarılarda bulunduğu öğrenildi.