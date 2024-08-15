Süper Lig'in en çok gelir sağlayan kulüpleri hangileri? İşte en yüksek kazanç elde eden takımlar

Süper Lig’de 2024-25 sezonunun başlamasıyla futbol ekonomisi yeniden hareketleniyor. Son 17 sezonun bilançosuna göre, Süper Lig kulüpleri toplamda 141 milyar lira gelir elde etti. Bu dönemde Fenerbahçe, 428 milyon dolarla en yüksek geliri kazanan kulüp olurken, Avrupa’da ise Galatasaray, 212 milyon dolarla başı çekiyor.