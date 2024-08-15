Süper Lig'in en çok gelir sağlayan kulüpleri hangileri? İşte en yüksek kazanç elde eden takımlar
Süper Lig'in yeni sezonu başlarken, büyük kulüplerin kazandığı gelirler dikkat çekiyor. İşte son sezonların en çok gelir elde eden takımlarının olduğu liste ve kazandıkları tutarlar...
Süper Lig’de 2024-25 sezonunun başlamasıyla futbol ekonomisi yeniden hareketleniyor. Son 17 sezonun bilançosuna göre, Süper Lig kulüpleri toplamda 141 milyar lira gelir elde etti. Bu dönemde Fenerbahçe, 428 milyon dolarla en yüksek geliri kazanan kulüp olurken, Avrupa’da ise Galatasaray, 212 milyon dolarla başı çekiyor.
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İŞTE EN ÇOK GELİR SAĞLAYAN 10 TAKIM
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1- Fenerbahçe:
428 milyon 905 bin dolar
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2- Galatasaray:
428 milyon 59 bin dolar
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