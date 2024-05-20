Survivor'da eleme adayları kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a sert tepki

Ekstra bir ödem oluştu. Az kalsın tendonlarım kopuyormuş. Benim için de jübile senesi olsun. Doktorumuz ne derse artık ben de çok yoruldum ve sıkıldım. Rakiplerimle savaşmıyorum. Kendimle savaşıyorum. Çok da bir şey konuşmak istemiyorum."