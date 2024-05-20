Survivor'da eleme adayları kim oldu? Acun Ilıcalı'dan Nagihan'a sert tepki
Survivor All Star'da finale geri sayım başlarken, düelloda yarışacak isimler belli oldu. Yarışmada Acun Ilıcalı ile Nagihan arasında gerilim yaşandı. Sakatlığı sebebiyle hafta boyunca takımına destek veremeyen Nagihan, Acun Ilıcalı'nın sözlerine itiraz edince tansiyon yükseldi. Ilıcalı, Nagihan'a tepki gösterdi.
Bu sene All Star formatıyla izleyiciyle buluşan Survivor, 19 Mayıs akşamı 118. bölümüyle ekranlara geldi.
Son dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; 12-7 skorla mavi takım galip taraf oldu.
Merve ve Özgür'ün potada olduğu Survivor All Star'da tüm hafta sakatlığı nedeniyle yarışamayan Nagihan, listede performans sonuncusu olduğu için 3. eleme adayı oldu. Kırmızı takımda yapılan oylama sonucu düellodaki 4. isim Hilmicem oldu.
Düelloda yarışmak üzere Merve ile Özgür, Hilmicem'le de Nagihan eşleşti.
Ancak sakatlığı devam eden Nagihan Karadere konuyla ilgili şunları söyledi: "Potada olduğum için üzgün değilim, tek üzüldüğüm konu bacağım. Parkuru oynayabilir miyim bilmiyorum. 5-0'la yenebilir miyim? Dizime güvenmiyorum.
Ekstra bir ödem oluştu. Az kalsın tendonlarım kopuyormuş. Benim için de jübile senesi olsun. Doktorumuz ne derse artık ben de çok yoruldum ve sıkıldım. Rakiplerimle savaşmıyorum. Kendimle savaşıyorum. Çok da bir şey konuşmak istemiyorum."